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Anhaltende Trockenheit

Kein Wasser mehr: Alpenvereinshaus schließt WC

Chronik
07.08.2026 12:45
Die neuen Dixi-Klos vor dem Freschenhaus
Die neuen Dixi-Klos vor dem Freschenhaus(Bild: Freschenhaus)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die anhaltende Trockenheit verlangt unorthodoxe Maßnahmen: Aufgrund der Wasserknappheit hat das Freschenhaus in Laterns (Vorarlberg) die Toiletten und Waschräume gesperrt. Alternativ wurden im Außenbereich mobile WCs aufgestellt.

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Wenn man die Website des Freschenhauses öffnet, poppt sofort ein wichtiger Hinweis aus: „Liebe Gäste, wegen der anhaltenden Trockenheit reicht unser Wasser derzeit nicht einmal mehr für die Toilettenspülung. Waschräume und WCs sind deshalb vorübergehend gesperrt.“ Um überhaupt den Betrieb fortführen zu können, sind vor dem Alpenvereinshaus mobile Toiletten aufgestellt worden. Die Waschmöglichkeiten sind derzeit allerdings auf ein absolutes Minimum reduziert: Ein Unisex-Waschraum steht Gästen morgens und abends je eine Stunde zur Verfügung – das reicht bestenfalls für eine Katzenwäsche.

Trinkwasser ebenfalls rationiert
Selbst das Trinkwasser muss rationiert werden. Zwar können Gäste Flaschen gegen Gebühr an der Theke auffüllen, jedoch ist die Menge pro Person streng limitiert. Der Alpenverein empfiehlt daher allen Wanderern, ihre Tour entsprechend zu planen und zu berücksichtigen, dass die Wasserversorgung massiv eingeschränkt ist.

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Wichtiger Stützpunkt
Das Freschenhaus ist eine Schutzhütte der Sektion Vorarlberg des Österreichischen Alpenvereins. Sie liegt im Gebiet des Hohen Freschen auf einer Höhe von 1846 Meter Seehöhe über und ist nicht nur der Aussicht wegen sehr beliebt, sondern auch ein wichtiger Stützpunkt für Weitwanderer am sogenannten Nordalpenweg.

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