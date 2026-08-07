Kein Wasser mehr: Alpenvereinshaus schließt WC

Wenn man die Website des Freschenhauses öffnet, poppt sofort ein wichtiger Hinweis aus: „Liebe Gäste, wegen der anhaltenden Trockenheit reicht unser Wasser derzeit nicht einmal mehr für die Toilettenspülung. Waschräume und WCs sind deshalb vorübergehend gesperrt.“ Um überhaupt den Betrieb fortführen zu können, sind vor dem Alpenvereinshaus mobile Toiletten aufgestellt worden. Die Waschmöglichkeiten sind derzeit allerdings auf ein absolutes Minimum reduziert: Ein Unisex-Waschraum steht Gästen morgens und abends je eine Stunde zur Verfügung – das reicht bestenfalls für eine Katzenwäsche.