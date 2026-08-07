Ungewöhnlich! Warum Rapid schon um 18 Uhr spielt

Nach dem 4:1-Auswärtssieg im Hinspiel in Tallinn am Donnerstag steht das Rückspiel im Allianz Stadion bereits am kommenden Mittwoch auf dem Programm. Aufgrund des UEFA-Supercups zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Triumphator Aston Villa, der ab 21 Uhr in Salzburg über die Bühne geht, muss Grün-Weiß früher ran.