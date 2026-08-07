Ungewöhnlich! Warum Rapid schon um 18 Uhr spielt

Das ist ungewöhnlich! Rapids Rückspiel gegen Paide Linnameeskond in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League wird am Mittwoch bereits um 18 Uhr angepfiffen.
Nach dem 4:1-Auswärtssieg im Hinspiel in Tallinn am Donnerstag steht das Rückspiel im Allianz Stadion bereits am kommenden Mittwoch auf dem Programm. Aufgrund des UEFA-Supercups zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Triumphator Aston Villa, der ab 21 Uhr in Salzburg über die Bühne geht, muss Grün-Weiß früher ran.
UEFA-Regeln sorgen für frühen Anpfiff
Gemäß der Vorgabe des Europäischen Fußballverbandes beginnt Rapids Spiel in Hütteldorf bereits um 18 Uhr. Eine ungewöhnlich frühe Ankick-Zeit für eine Europacup-Partie unter der Woche.
Fast 10.000 Tickets sind – Stand jetzt – abgesetzt. Die Begegnung wird live in ORF 1 übertragen. Zudem können Sie – wie bereits bei den Bundesliga-Partien am Wochenende – auch mit dem sportkrone.at-Liveticker hautnah mit dabei sein.
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