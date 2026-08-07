Weniger Firmenpleiten im zweiten Quartal 2026

Weniger neue Registrierungen

Laut Statistik Austria wurden im Jahresvergleich weniger Firmen neu registriert. Das Minus betrug im zweiten Quartal 2026 11,1 Prozent. Im Unterschied zu einer Unternehmensgründung ist die Registrierung Teil eines Verwaltungsverfahrens und als Absichtserklärung zu verstehen. Damit muss also nicht zwingend eine wirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen werden. „Dennoch sind Registrierungen ein wichtiger Frühindikator für die Wirtschaftsentwicklung“, teilte Statistik Austria am Freitag mit. Die meisten Registrierungen hat es demnach im Bereich Finanzdienstleistungen/sonstige Dienstleistungen (4786), bei persönlichen Dienstleistungen (3167) und im Handel (2707) gegeben.