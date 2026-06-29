Österreicher sehen noch Hürden bei Gleichstellung

Ein zentrales Ergebnis: Neun von zehn Befragten sind sich einig darin, dass Frauen genauso ambitioniert Karriere machen können sollten wie Männer. Allerdings unternehmen Firmen aus Sicht der Frauen noch zu wenig für Gleichstellung. Jeder zweite Mann ist hingegen der Ansicht, dass in Österreich bereits genug für Gleichstellung getan werde. „Gleichstellung wird heute oft symbolisch unterstützt. Sobald es aber um Macht, Einfluss oder strukturelle Veränderungen geht, entstehen Widerstände. Fast jeder Zweite gibt an, dass im eigenen Unternehmen zwar viel zu Gleichstellung und Vielfalt kommuniziert wird, im Arbeitsalltag aber wenig davon spürbar ist (...)“, sagt Barbara Redlein von PwC Österreich.