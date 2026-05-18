2,8 Mrd. Euro Defizit: Um so viel steigen Schulden

Den wird es auch brauchen, denn die Zukunft sieht auch nicht besonders rosig aus, wie die Finanzstadträtin verrät. Denn wenn die Ertragsanteile des Bundes nach diversen steuerlichen Maßnahmen abermals nachlassen, reißt das ein gewaltiges Loch in das weitere Wien-Budget, das bekanntlich auf Gegenfinanzierung beruht. Dann fehlen schlimmstenfalls weitere 75 Millionen Euro, die „wir jedenfalls noch einsparen müssen“, so Novak.