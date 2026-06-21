Mann (25) von Lastwagen überrollt und getötet

Schock am Sonntagnachmittag im Zuge einer Veranstaltung in Tirol! Ein 25-jähriger Österreicher kam bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Er wurde von einem Lastwagen überrollt.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr, als ein 35-jähriger Einheimischer mit einem Lkw im Gemeindegebiet von Terfens (Bezirk Schwaz) zu einem Veranstaltungszelt nahe dem Badesee Weißlahn fuhr, um dort über eine Laderampe Material anzuliefern. Beim anschließenden Wendemanöver kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem folgenschweren Unglück: Das Hinterrad des Fahrzeugs erfasste den 25-Jährigen.
Arzt konnte nur noch Tod des Mannes feststellen
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Trotz rasch alarmierter Rettungskräfte mit Notarzt, Sanitätern und Kriseninterventionsteam konnte nur noch der Tod des Verunglückten festgestellt werden.
„Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Leichnams an“, heißt es seitens der Polizei. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft sowie die Bezirkshauptmannschaft Schwaz übermittelt.
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