Mann (25) von Lastwagen überrollt und getötet

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr, als ein 35-jähriger Einheimischer mit einem Lkw im Gemeindegebiet von Terfens (Bezirk Schwaz) zu einem Veranstaltungszelt nahe dem Badesee Weißlahn fuhr, um dort über eine Laderampe Material anzuliefern. Beim anschließenden Wendemanöver kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem folgenschweren Unglück: Das Hinterrad des Fahrzeugs erfasste den 25-Jährigen.