Brutalo-Foul! Hätte Lukaku hier Rot sehen müssen?

Die dritte Minute: Lukaku rauscht mit seinen rund 100 Kilogramm in den Fünfmeter-Raum, Beirandvand kommt aus seinem Tor und bekommt das ausgestreckte Bein des Belgiers zu spüren. Mit voller Wucht erwischt ihn Lukaku an der Brust. Irans Keeper sinkt zu Boden, windet sich vor Schmerzen.