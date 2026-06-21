Brutalo-Foul! Hätte Lukaku hier Rot sehen müssen?

Autsch! Dieses Einsteigen von Romelu Lukaku tat schon beim Zuschauen weh! Mit gestrecktem Bein rutschte der Belgien-Stürmer Irans Keeper Alireza Beirandvand in die Parade – und wurde vom Schiedsrichter verschont!
Die dritte Minute: Lukaku rauscht mit seinen rund 100 Kilogramm in den Fünfmeter-Raum, Beirandvand kommt aus seinem Tor und bekommt das ausgestreckte Bein des Belgiers zu spüren. Mit voller Wucht erwischt ihn Lukaku an der Brust. Irans Keeper sinkt zu Boden, windet sich vor Schmerzen.
Doch Lukaku sieht von Schiedsrichter Dario Herrera aus Argentinien nur die Gelbe Karte. Ein Star-Bonus, wie zuletzt beim Einsteigen von Lionel Messi gegen Algerien. ServusTV-Experte Jan Åge Fjørtoft sagt: „Er macht, was jeder Stürmer machen muss – die Gelbe Karte ist genug!“
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