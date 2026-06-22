KARDEA! Auszeichnung für kreative Geldideen

Wie lässt sich Geld im Alltag gut einteilen? Wo lauern Konsumfallen? Was bedeutet finanzielle Verantwortung? Bei KARDEA! – dem österreichweiten Finanzbildungspreis – entwickeln Schüler*innen kreative Antworten auf Fragen, die sie ein Leben lang begleiten. Im Herbst startet die nächste Runde.
Geld begegnet Kindern und Jugendlichen jeden Tag: beim Taschengeld, beim Einkauf, in Onlinegames oder auf Social Media. Trotzdem bleibt oft wenig Raum, um offen über Wünsche, Konsum, Sparen und finanzielle Entscheidungen zu sprechen. Genau hier setzt KARDEA! an. Der erste österreichweite Finanzbildungspreis lädt junge Menschen dazu ein, eigene Fragen zu stellen, Zusammenhänge zu hinterfragen und kreative Lösungen zu entwickeln.
Finanzkompetenz ist Lebenskompetenz
Kinder und Jugendliche wachsen in einer digitalen Welt auf, in der Werbung, Konsumangebote und sozialer Druck ständig präsent sind. Umso wichtiger ist es, früh zu lernen, Geld bewusst einzuteilen, Kaufentscheidungen zu hinterfragen und finanzielle Folgen abzuschätzen.
Ideen aus dem echten Leben
Wie beeinflusst Werbung unsere Kaufentscheidungen? Was kostet das Leben? Warum ist Sparen manchmal schwierig? Und wie erkennt man Geldfallen? Bei KARDEA! gibt es kein fixes Projektrezept. Schüler*innen können malen, basteln, schreiben, filmen, spielen, forschen oder eine Social-Media-Aktion entwickeln. Entscheidend ist, dass sie sich aktiv und lebensnah mit dem Thema Geld beschäftigen.
Mitmachen können Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich – allein, als Gruppe oder mit der ganzen Klasse. Von der Volksschule bis zur Oberstufe ist jede Schulstufe eingeladen, ihre Perspektive einzubringen.
Engagement wird sichtbar
KARDEA! wurde von der ERSTE Stiftung, dem Financial Life Park und Three Coins mit Unterstützung der Johannes Kepler Universität Linz ins Leben gerufen. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Finanzen zeigt der Preis, wie vielfältig Finanzbildung an Schulen sein kann.
Seit 2019 haben rund 4.500 Schüler*innen an mehr als 500 Projekten gearbeitet. 68 davon wurden bereits ausgezeichnet. Dahinter stehen Ideen, Diskussionen und Lernerfahrungen, die weit über den Wettbewerb hinausreichen.
Nach KARDEA! ist vor KARDEA!
Nach der Auszeichnung der besten Projekte 2025/26 richtet sich der Blick bereits auf die nächste Runde. Im Herbst können Schüler*innen und Lehrkräfte wieder ihre Geldideen einreichen. Eine unabhängige Fachjury bewertet die Projekte – auf die Gewinner*innen warten Geld- und Sachpreise sowie ein besonderer KARDEA!-Tag.
Wer jetzt Ideen sammeln, frühere Sieger*innenprojekte entdecken oder über den Start der Einreichphase informiert werden möchte, findet hier alle Informationen und den Newsletter: kardea.org