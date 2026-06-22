KARDEA! Auszeichnung für kreative Geldideen

Wie lässt sich Geld im Alltag gut einteilen? Wo lauern Konsumfallen? Was bedeutet finanzielle Verantwortung? Bei KARDEA! – dem österreichweiten Finanzbildungspreis – entwickeln Schüler*innen kreative Antworten auf Fragen, die sie ein Leben lang begleiten. Im Herbst startet die nächste Runde.