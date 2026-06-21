Letzte Wild Card! Serena schlägt in Wimbledon auf

Serena Williams spielt in Wimbledon! Was nach ihrem Comeback in Berlin im Doppel zu mutmaßen nahe lag, ist nun fix. Die Veranstalter des Grand Slams gaben der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin die letzte Wild Card.
Nach und nach waren alle Wild Cards für Wimbledon eingetrudelt, nur ein Feld bei den Damen blieb leer. Und spätestens als Serena Williams bei ihrem Comebackturnier in Berlin meinte, dass sie zu einer Einladung für den Grand Slam in London „nicht nein sagen würde“, schien klar, wem diese bestimmt war.
Und in der Tat lüftete der All England Lawn and Tennis Club Sonntagabend das Geheimnis, das nicht mehr so richtig eines war. Serena Williams wird erstmals seit den US Open 2022 wieder bei einem Grand Slam aufschlagen. Man darf gespannt sein, was der 44-Jährigen dort heuer gelingen kann. Schließlich war die siebenfache Wimbledon-Siegerin dort schon bei ihren letzten beiden Auftritten 2021 und 2022 schon in der ersten Runde gescheitert.
„Sie ist noch immer sehr stark“
Die Weltranglisten-79. Alycia Parks, die mit ihrer Mentorin in den vergangenen Monaten oft trainiert hatte, äußerte sich dahingehend, dass Williams viele überraschen werde. „Sie spielt noch immer sehr stark.“ Freilich ist Match etwas anderes als Training und im Einzel sah man die US-Amerikanerin noch gar nicht. Auch im Doppel mit Karolina Muchova kam in Berlin gleich in der ersten Runde das Aus.
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