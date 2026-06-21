Letzte Wild Card! Serena schlägt in Wimbledon auf

„Sie ist noch immer sehr stark“

Die Weltranglisten-79. Alycia Parks, die mit ihrer Mentorin in den vergangenen Monaten oft trainiert hatte, äußerte sich dahingehend, dass Williams viele überraschen werde. „Sie spielt noch immer sehr stark.“ Freilich ist Match etwas anderes als Training und im Einzel sah man die US-Amerikanerin noch gar nicht. Auch im Doppel mit Karolina Muchova kam in Berlin gleich in der ersten Runde das Aus.