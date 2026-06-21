Diese Iran-Elf schrieb gegen Belgien WM-Geschichte

Gegen Belgien setzte Iran am Sonntag auf die älteste Startformation, die es seit Beginn der Aufzeichnung von 1966 bei einer WM gegeben hat. Die erste Elf von Trainer Amir Ghalenoei kommt auf ein Durchschnittsalter von 32 Jahren und 181 Tagen.
Der älteste Spieler am Platz war mit 37 Jahren Shoja Khalilzadeh, gefolgt von Ramin Rezaeian (36), Ehsan Haji Safi (36) und Mehdi Taremi (33). Mohammad Mohebi war hingegen mit 27 Jahren der jüngste Spieler der Startelf.
Deutsche abgelöst
Abgelöst hat der Iran im Oldie-Ranking der fast 100-jährigen-Geschichte übrigens Deutschlands Startelf bei der WM 1998 in Frankreich. 31,91 Jahre war damals im Schnitt jene DFB-Elf alt, die Bundestrainer Berti Vogts aufgeboten hatte, um in Montpellier die K.-o.-Runde perfekt zu machen – übrigens ausgerechnet gegen den Iran.
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