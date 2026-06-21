ÖFB gibt letztes Update vor Hit gegen Argentinien

Österreichs Nationalteam hat am Vortag des WM-Spiels gegen Argentinien in Vollbesetzung trainiert. Auch der nach seinem Kieferbruch zum Auftakt gegen Jordanien (3:1) mit einer Spezialschiene ausgestattete Stefan Posch befand sich am Sonntag auf dem Rasen der Southern Methodist University in Dallas.
Der am Samstag ins Training eingestiegene Rechtsverteidiger dürfte damit am Montag (19 Uhr) im Duell mit dem Weltmeister zur Verfügung stehen.
Messi kommt später
Die Argentinier trainierten zeitgleich noch in ihrem WM-Quartier in Kansas City und traten erst am Sonntagnachmittag (Ortszeit) den kurzen Flug nach Dallas an.
Die Österreicher waren bereits am Samstag aus Kalifornien angereist und residieren im Zentrum der texanischen Metropole. Das Dallas Stadium, das bei der WM 70.649 Zuschauern Platz bietet, steht 30 km westlich in der angrenzenden Stadt Arlington.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.