Wieder nur ein Remis – Belgien zittert um Aufstieg

Es will einfach nicht mit einem Sieg klappen! Auch im zweiten Gruppenspiel kommt Belgien über ein Remis nicht hinaus. Dieses Mal verzweifelten Lukaku & Co. beim 0:0 an Irans Schlussmann Alireza Beirandvand. Der Aufstieg in die K.o.-Runde ist immer noch nicht geschafft. Die Highlights der Partie gibt es im Video.