WM LIVE: Uruguay gegen Kap Verde

In der Gruppe H hat es zum WM-Auftakt ausschließlich Remis gegeben. Für die ganz große Sensation sorgte Kap Verde mit dem 0:0 gegen Europameister Spanien. Nun wartet auf den Endrunden-Neuling mit Uruguay der nächste Härtetest. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
„Urus“ nach 1:1 gegen Saudis unter Druck
Das 1:1 gegen Saudi-Arabien hat bei Uruguay für Unzufriedenheit und Druck gesorgt. Dass der ehemalige Liverpool-Stürmer Darwin Nunez beim zweifachen Weltmeister schon zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat ebenfalls Konfliktpotenzial.
Nun treffen die „Urus“ auf ein Team im Hoch: Kap Verde trachtet nach dem 0:0 gegen Spanien nach dem nächsten Coup. Auch wenn der gehypte Goalie Vozinha die Erwartungen herunterspielt. „Wir sollten die Messlatte nicht unrealistisch hoch legen, denn wir wissen, dass wir aus einem kleinen Land kommen und eine kleine Nationalmannschaft sind“, betonte der 40-Jährige, ehe er doch anmerkte: „Aber wir haben viel Qualität und sind ehrgeizig.“
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