WM LIVE: Uruguay gegen Kap Verde

Nun treffen die „Urus“ auf ein Team im Hoch: Kap Verde trachtet nach dem 0:0 gegen Spanien nach dem nächsten Coup. Auch wenn der gehypte Goalie Vozinha die Erwartungen herunterspielt. „Wir sollten die Messlatte nicht unrealistisch hoch legen, denn wir wissen, dass wir aus einem kleinen Land kommen und eine kleine Nationalmannschaft sind“, betonte der 40-Jährige, ehe er doch anmerkte: „Aber wir haben viel Qualität und sind ehrgeizig.“