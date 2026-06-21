Die geheimen Tunnel der Terroristenmiliz Hisbollah

Dennoch sitzt die israelische Armee heute wieder tief im südlichen Libanon, hat Dörfer und auch eine frühere Kreuzritterburg besetzt und eine Art Sicherheitszone errichtet. Denn seit dem Angriff der USA und Israels auf die Schiitenmacht Iran beschießt die mit Teheran verbündete Hisbollah von dort aus wieder den Norden Israels. So wie sie das auch im Gefolge des Terrorangriffs der palästinensischen Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel am 7. Oktober 2023 getan hat. Schon seit damals sind ganze Ortschaften nahe der libanesischen Grenze eigentlich unbewohnbar.