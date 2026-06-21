WM: Belgien gegen Iran ab 21 Uhr LIVE

Nicht minder stark lastet der Druck auf dem Iran. Zwar trotzten die Profis den schwierigen Umständen beim 2:2 gegen Neuseeland, wie beim Start werden sich die Augen beim iranischen Team aber nicht nur auf die sportliche Leistung richten. Vor allem organisatorisch bleibt der WM-Auftritt des im Krieg mit der USA stehenden Landes herausfordernd. Kurzfristige Änderungen bei An- und Abreise in die USA fühlten sich für das in Mexiko stationierte „Team Melli“ nach Schikane an, wie Trainer Amir Ghalenoei erklärte. Das sportliche Ziel bleibt der erstmalige Einzug in die K.-o.-Runde.