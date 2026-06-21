„Dachte, es sei Spam!“ Kuriosum um Kap-Verde-Held

Mit dem 0:0 gegen Spanien hat Kap Verde schon einen historischen WM-Auftritt hingelegt, gegen Uruguay soll in der Nacht von Sonntag auf Montag der nächste folgen – dabei hätte mit Roberto „Pico“ Lopes ein Spieler das Ganze beinahe verpasst.
Als wäre das sensationelle Unentschieden gegen den großen Favoriten Spanien nicht schon filmreif genug gewesen – auch die Spieler von Kap Verde schreiben geniale Geschichten. Frage nach bei Vozinha, der sich eigentlich Josimar Dias schreibt und den zuvor wohl nur echte Fußball-Experten kannten. Nach seinem bärenstarken Auftritt gegen Spanien sind es aber plötzlich Millionen. Alleine auf Instagram wuchs seine Follower-Zahl von 50.000 auf über zwei Millionen. Mittlerweile sind es sogar 15!
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