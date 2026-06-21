LIVE ab 3 Uhr: Neuseeland gegen Ägypten

Zweiter Spieltag in der Gruppe G bei der Fußball-WM 2026: Neuseeland trifft auf Ägypten. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!
Hier der LIVETICKER:
Der Sieger dieses Duells hat ausgezeichnete Karten für den Aufstieg aus der Gruppe G. Für Ägypten um Starspieler Mohamed Salah war beim 1:1 gegen Belgien sogar mehr drin. Nun soll gegen Neuseeland am Montag (3 Uhr /Vancouver) endlich der erste Sieg bei einer WM-Endrunde für die „Pharaonen“ herausschauen. Anders als gegen Belgien wird das Team von Trainer Hossam Hassan jedoch wohl das Spiel machen müssen.
Kann Neuseeland auch gegen Ägypten bestehen?
Neuseeland hat gegen den Iran ein achtbares 2:2 geschafft und ist nach drei Remis bei der WM 2010 vier WM-Partien in Folge ungeschlagen. Die „All Whites“ hoffen wieder auf Überraschungsmomente von Chris Wood und des früheren St. Pöltners Elijah Just.
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