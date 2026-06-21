LIVE ab 3 Uhr: Neuseeland gegen Ägypten

Der Sieger dieses Duells hat ausgezeichnete Karten für den Aufstieg aus der Gruppe G. Für Ägypten um Starspieler Mohamed Salah war beim 1:1 gegen Belgien sogar mehr drin. Nun soll gegen Neuseeland am Montag (3 Uhr /Vancouver) endlich der erste Sieg bei einer WM-Endrunde für die „Pharaonen“ herausschauen. Anders als gegen Belgien wird das Team von Trainer Hossam Hassan jedoch wohl das Spiel machen müssen.