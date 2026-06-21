Nächste Tragödie! Mann (24) ertrinkt in Wiener Bad

Der Badesonntag im Wiener Freibad Gänsehäufel endet äußerst tragisch: Ein 39 Jahre alter Mann starb trotz Reanimationsversuche. Am späten Abend wurde bekannt, dass noch ein weiterer Mann ertrunken war.
Der 24-Jährige wurde gegen 19 Uhr als vermisst gemeldet, Einsatzkräfte rückten aus. Sie bargen den Badegast aus dem Wasser und versuchten, ihn zu reanimieren.
Reanimation ohne Erfolg
Die Maßnahmen blieben ohne Erfolg, der junge Mann verstarb, wie die Wiener Berufsrettung gegenüber der „Krone“ bestätigte. Die Rettung stand mit sechs Teams im Einsatz, auch die Feuerwehr samt Tauchern war beteiligt.
Feuerwehrtaucher waren bereits am Nachmittag ausgerückt, als ein 39-jähriger Vater vor den Augen seiner Kinder unterging. Auch hier blieben die Reanimationsmaßnahmen erfolglos. Der Mann verstarb an der Unfallstelle, die beiden Kinder wurden vor Ort von einem Krisenteam betreut.
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