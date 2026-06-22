Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Warum Finanzbildung heute unverzichtbar ist

Österreich
22.06.2026 00:01
Werbung
(Bild: Andreas STUCHLIK)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wie treffe ich kluge finanzielle Entscheidungen und erkenne Betrugsversuche im Netz? Die Bildungsinitiative von Mastercard und DaVinciLab vermittelt Schüler wichtige Finanz- und Digitalkompetenzen. Bereits rund 6.000 Jugendliche haben österreichweit teilgenommen.

Seit dem Schuljahr 2024/2025 haben österreichweit bereits rund 6.000 Schüler an interaktiven Lernformaten teilgenommen und sich spielerisch mit Themen wie Finanzplanung, verantwortungsvollem Umgang mit Geld und digitaler Sicherheit auseinandergesetzt.

Im Rahmen der „Mastercard Finanzchallenge“ konnten die Jugendlichen über mehrere Monate hinweg digitale Lernmodule absolvieren und dabei Punkte sammeln. Die erfolgreichsten Klassen wurden nun beim Mastercard Innovation Forum in Wien ausgezeichnet – einem der wichtigsten Treffpunkte für Entscheidungsträger aus den Bereichen Finanzwirtschaft, Payment und Technologie.

Auszeichnungen für Schulen aus Kärnten und Oberösterreich
Die Spitzenplätze bei der Challenge gingen an Schulen aus Kärnten und Oberösterreich. Den ersten Platz erreichte die 4A der Mittelschule Völkermarkt, gefolgt von der 4M der Mittelschule Schärding auf Platz zwei und der 4C der Mittelschule Kühnsdorf auf Platz drei. Vertreter:innen der Siegerklassen nahmen ihre Auszeichnungen persönlich beim Mastercard Innovation Forum entgegen.

(Bild: Andreas STUCHLIK)

Die Initiative zeigt, wie moderne Finanzbildung heute funktionieren kann: praxisnah, interaktiv und auf Augenhöhe mit jungen Menschen. Denn finanzielle Kompetenz ist längst mehr als das Verständnis für Zahlen. Sie hilft dabei, Chancen zu erkennen, Risiken einzuschätzen und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen – Fähigkeiten, die in einer zunehmend digitalen Welt unverzichtbar sind.

„Finanzbildung ist eine der wichtigsten Zukunftskompetenzen. Umso wichtiger ist es, junge Menschen frühzeitig und altersgerecht an Themen wie digitale Zahlungen und den Umgang mit Geld heranzuführen“, so Michael Brönner, Country Manager bei Mastercard Austria. „Die große Motivation und das Engagement der Schüler:innen zeigen, wie gerne sich junge Menschen mit diesen Themen auseinandersetzen, wenn man ihnen altersgerechte Möglichkeiten dafür gibt.“

Weitere Informationen zur Bildungsinitiative gibt es HIER

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
22.06.2026 00:01
Loading

krone.tv

2025 war bei Melonis Besuch im Weißen Haus noch alles gut, jetzt gibt es Streit.
Eklat schlägt Wellen
„Sinnlos“: Trump und Meloni befetzen sich weiter
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Strafen für Autofahrer
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
130.448 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
110.808 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
109.086 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1868 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1211 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr Österreich
WERBUNG
Warum Finanzbildung heute unverzichtbar ist
Zwei Tote an einem Tag
Nächste Tragödie! Mann (24) ertrinkt in Wiener Bad
Tragödie bei Festzelt
Mann (25) von Lastwagen überrollt und getötet
Alte Tradition
„Die Sonnwend ist immer wieder ein Erlebnis“
Aus Hotel in Innsbruck
Einbrecher erbeuten gleich sechs Bargeldtresore
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf