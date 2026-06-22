Warum Finanzbildung heute unverzichtbar ist

Wie treffe ich kluge finanzielle Entscheidungen und erkenne Betrugsversuche im Netz? Die Bildungsinitiative von Mastercard und DaVinciLab vermittelt Schüler wichtige Finanz- und Digitalkompetenzen. Bereits rund 6.000 Jugendliche haben österreichweit teilgenommen.
Seit dem Schuljahr 2024/2025 haben österreichweit bereits rund 6.000 Schüler an interaktiven Lernformaten teilgenommen und sich spielerisch mit Themen wie Finanzplanung, verantwortungsvollem Umgang mit Geld und digitaler Sicherheit auseinandergesetzt.
Im Rahmen der „Mastercard Finanzchallenge“ konnten die Jugendlichen über mehrere Monate hinweg digitale Lernmodule absolvieren und dabei Punkte sammeln. Die erfolgreichsten Klassen wurden nun beim Mastercard Innovation Forum in Wien ausgezeichnet – einem der wichtigsten Treffpunkte für Entscheidungsträger aus den Bereichen Finanzwirtschaft, Payment und Technologie.
Auszeichnungen für Schulen aus Kärnten und Oberösterreich
Die Spitzenplätze bei der Challenge gingen an Schulen aus Kärnten und Oberösterreich. Den ersten Platz erreichte die 4A der Mittelschule Völkermarkt, gefolgt von der 4M der Mittelschule Schärding auf Platz zwei und der 4C der Mittelschule Kühnsdorf auf Platz drei. Vertreter:innen der Siegerklassen nahmen ihre Auszeichnungen persönlich beim Mastercard Innovation Forum entgegen.
Die Initiative zeigt, wie moderne Finanzbildung heute funktionieren kann: praxisnah, interaktiv und auf Augenhöhe mit jungen Menschen. Denn finanzielle Kompetenz ist längst mehr als das Verständnis für Zahlen. Sie hilft dabei, Chancen zu erkennen, Risiken einzuschätzen und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen – Fähigkeiten, die in einer zunehmend digitalen Welt unverzichtbar sind.
„Finanzbildung ist eine der wichtigsten Zukunftskompetenzen. Umso wichtiger ist es, junge Menschen frühzeitig und altersgerecht an Themen wie digitale Zahlungen und den Umgang mit Geld heranzuführen“, so Michael Brönner, Country Manager bei Mastercard Austria. „Die große Motivation und das Engagement der Schüler:innen zeigen, wie gerne sich junge Menschen mit diesen Themen auseinandersetzen, wenn man ihnen altersgerechte Möglichkeiten dafür gibt.“
Weitere Informationen zur Bildungsinitiative gibt es HIER.