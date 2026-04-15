Bruch mit Trump bringt nun Meloni ins Wanken

Meloni bleibt in unruhigem Fahrwasser

Trotz der wachsenden Herausforderungen ist Melonis politische Zukunft nicht unmittelbar gefährdet. Ihre Partei liegt in Umfragen weiterhin bei rund 29 Prozent und bleibt damit stärkste Kraft in Italien. Vieles deutet damit darauf hin, dass sie bis zum regulären Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2027 im Amt bleiben könnte. Klar ist jedoch: Der politische Kurs der Regierungschefin dürfte in Zukunft deutlich unruhiger werden.