Ceuta: Was passiert mit tausend Minderjährigen?

Konservative blockieren Verteilung

Die meisten spanischen Regionen sind jedoch in der Hand der Konservativen. Und die blockieren das eigentlich obligatorische Verteilungssystem von minderjährigen Migranten vor allem dort, wo sie entweder sehr stark sind und mit absoluten Mehrheiten regieren, oder von der rechtspopulistischen, ausländerfeindlichen Vox-Partei abhängen.Die rechtskonservative Regierungskoalition von Kastilien-León kündigte bereits an, keine minderjährigen Migranten aus Ceuta zu aufzunehmen. Das dürfte noch zu innerparteilichen Spannungen bei Spaniens Konservativen führen. Sowohl in Ceuta als auch in der anderen Nordafrika-Exklave Melilla regieren nämlich auch die Konservativen.