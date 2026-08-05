Hitze: Ministerrat plant Gesetzespaket – im Herbst

Bis zum Herbst will das Wohnministerium von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gemeinsam mit dem Justizministerium von Anna Sporrer (ebenfalls SPÖ) einen entsprechenden Gesetzesentwurf erarbeiten. Nähere Details dazu wurden nicht genannt. SPÖ-Chef Babler betonte allerdings, dass es „selbstverständlich“ sein müsse, dass man, so wie Wohnungen im Winter warm zu sein hätten, im Sommer Kühlung ermögliche: „Die häufigen Hitzetage sind für viele unerträglich und für schutzbedürftige Menschen eine veritable Gesundheitsgefahr.“