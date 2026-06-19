Hollywoodstar Anne Hathaway (43) bricht Schweigen

Anne Hathaway zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 2001 mit dem Film „Plötzlich Prinzessin“. Es folgten Erfolge wie „Der Teufel trägt Prada“, „Les Misérables“ (für den sie 2013 den Oscar als beste Nebendarstellerin erhielt) sowie zahlreiche weitere Kinohits.