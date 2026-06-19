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Hollywoodstar Anne Hathaway (43) bricht Schweigen

Stars & Society
19.06.2026 23:33
Anne Hathaway zählt zu Hollywoods Topstars.
Anne Hathaway zählt zu Hollywoods Topstars.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Julian Hamilton)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Überraschende Neuigkeiten aus Hollywood: Anne Hathaway (43) erwartet ihr drittes Kind. Die Oscarpreisträgerin bestätigte die Schwangerschaft nach monatelangen Spekulationen erstmals öffentlich. Sie machte die freudige Nachricht öffentlich, nachdem sie zuvor von Fotografen mit sichtbarem Babybauch aufgenommen worden war.

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In einem aktuellen Interview mit dem US-Magazin „People“ erklärte Hathaway, warum sie sich dazu entschied, ihre Schwangerschaft nun selbst über soziale Medien bekannt zu geben: Sie wolle die Kontrolle über diese persönliche Geschichte behalten.

Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman sind bereits Eltern zweier Söhne, Jonathan und Jack. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hält sein Familienleben eigentlich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Die persönliche Video-Mitteilung auf Instagram:

Die Schauspielerin betonte mehrfach, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben verändert habe. Sie empfinde großes Glück darüber, Mutter geworden zu sein, und sei sich bewusst, dass dieser Wunsch nicht für alle Menschen in Erfüllung gehe.

Bei der Premiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ in London
Bei der Premiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ in London(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Mit Stanley Tucci am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“
Mit Stanley Tucci am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“(Bild: PPS/www.PPS.at)

Anne Hathaway zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 2001 mit dem Film „Plötzlich Prinzessin“. Es folgten Erfolge wie „Der Teufel trägt Prada“, „Les Misérables“ (für den sie 2013 den Oscar als beste Nebendarstellerin erhielt) sowie zahlreiche weitere Kinohits.

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Die aktuelle Schwangerschaft fällt in eine besonders arbeitsreiche Phase ihrer Karriere. Neben mehreren Filmprojekten, darunter „Der Teufel trägt Prada 2“ und Christopher Nolans „Die Odyssee“, steht Hathaway weiterhin im Fokus der internationalen Filmbranche.

Trotz ihres beruflichen Erfolgs betont sie immer wieder, dass ihre Familie und das Privatleben oberste Priorität haben.

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