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Helfer kam aus Stau

Reisegruppe flüchtete aus brennendem Kleinbus

Oberösterreich
19.06.2026 15:21
Der Kleinbus brannte auf der Westautobahn aus
Der Kleinbus brannte auf der Westautobahn aus(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein technischer Defekt sorgte dafür, dass auf der Westautobahn ein Kleinbus in Flammen aufging und die sieben Insassen rasch flüchten mussten. Verletzt wurde zum Glück niemand, ein Schutzengel saß kurz hinterm brennenden Bus im Stau und eilte zu Hilfe.

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Ihre Habseligkeiten konnten sieben Insassen eines Kleinbusses gerade noch retten, als dieser auf der Westautobahn bei St. Valentin in Flammen aufging. Die Tschechen waren kaum aus dem Bus gestiegen, da stand dieser in Vollbrand. Der Stau, der sich hinter dem brennenden Bus gebildet hatte, behinderte die Feuerwehr bei der Anfahrt – als die Helfer vor Ort waren, konnten sie die Flammen aber rasch löschen.

Die Feuerwehrleute schwitzten beim Löscheinsatz
Die Feuerwehrleute schwitzten beim Löscheinsatz(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Hinter dem brennenden Bus bildete sich ein langer Stau.
Hinter dem brennenden Bus bildete sich ein langer Stau.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Der Bus in Vollbrand.
Der Bus in Vollbrand.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Der zerstörte Bus wurde von der Fahrbahn gehoben.
Der zerstörte Bus wurde von der Fahrbahn gehoben.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Einsatzleiter im Stau
Verletzt wurde niemand. Die Betreuung der Reisegruppe übernahm kurzerhand ein Rettungsdienst-Einsatzleiter, der hinter dem Bus im Stau stand und sich spontan um die Versorgung annahm.

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