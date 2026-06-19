Reisegruppe flüchtete aus brennendem Kleinbus

Ein technischer Defekt sorgte dafür, dass auf der Westautobahn ein Kleinbus in Flammen aufging und die sieben Insassen rasch flüchten mussten. Verletzt wurde zum Glück niemand, ein Schutzengel saß kurz hinterm brennenden Bus im Stau und eilte zu Hilfe.
Ihre Habseligkeiten konnten sieben Insassen eines Kleinbusses gerade noch retten, als dieser auf der Westautobahn bei St. Valentin in Flammen aufging. Die Tschechen waren kaum aus dem Bus gestiegen, da stand dieser in Vollbrand. Der Stau, der sich hinter dem brennenden Bus gebildet hatte, behinderte die Feuerwehr bei der Anfahrt – als die Helfer vor Ort waren, konnten sie die Flammen aber rasch löschen.
Einsatzleiter im Stau
Verletzt wurde niemand. Die Betreuung der Reisegruppe übernahm kurzerhand ein Rettungsdienst-Einsatzleiter, der hinter dem Bus im Stau stand und sich spontan um die Versorgung annahm.
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