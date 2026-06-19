Reisegruppe flüchtete aus brennendem Kleinbus

Ihre Habseligkeiten konnten sieben Insassen eines Kleinbusses gerade noch retten, als dieser auf der Westautobahn bei St. Valentin in Flammen aufging. Die Tschechen waren kaum aus dem Bus gestiegen, da stand dieser in Vollbrand. Der Stau, der sich hinter dem brennenden Bus gebildet hatte, behinderte die Feuerwehr bei der Anfahrt – als die Helfer vor Ort waren, konnten sie die Flammen aber rasch löschen.