Stammzellen für kranke Florentina (3) gefunden

Stammzellen transplantiert

Und am 8. Mai war es endlich so weit: Im St. Anna Spital in Wien bekam Florentina ihre neuen Stammzellen und die Chance auf ein gesundes Leben. Der Spender ist ein 22-jähriger Mann aus Europa. „Mehr wissen wir nicht. Wir können ihm aber einen anonymen Brief schreiben. Das wollen wir auf jeden Fall machen“, sind die Eltern dankbar.