„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Leopold (8 Jahre) wurde als Fundhund abgegeben. Deshalb ist über seine Vorgeschichte nichts bekannt, allerdings zeigt er sich im Tierheim sehr freundlich, folgsam und auch verträglich mit Artgenossen. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit kann der Rüde auch für eine Weile alleine bleiben. Aufgrund seines Jagdtriebes sollten Spaziergänge aufmerksam gestaltet werden. Wer gibt Leopold eine zweite Chance? Tel.: 0732/247887.