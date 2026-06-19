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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
19.06.2026 14:00
Babsi, zahlreiche Kaninchen und Rüde Leopold warten noch auf liebevolle Besitzer.
Babsi, zahlreiche Kaninchen und Rüde Leopold warten noch auf liebevolle Besitzer.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz, Pfotenhilfe Lochen)
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Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

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Milow – der Anhängliche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Husky-Rüde Milow wartet schon sehnlichst auf seinen Lebensplatz. Er wurde 2021 geboren und liebt Menschen über alles. Bei Kleinkindern neigt er allerdings zu Unsicherheit, Kinder sollten demnach bereits größer sein. Im neuen Zuhause sollte ihm Stabilität und Geduld geboten werden. 
Tel.: 0664/8485571.

Babsi – die Schüchterne
(Bild: Tierheim Linz)

Babsi (2 Jahre) ist zu Beginn immer etwas schüchtern, aber grundsätzlich eine sehr freundliche Samtpfote. Mit Artgenossen versteht sie sich einwandfrei, weshalb sie auch im neuen Zuhause Katzengesellschaft haben sollte. Eine Voraussetzung ist außerdem Freigang. Tel.: 0732/247887.

Kaninchen – Langohren auf Platzsuche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Mehrere Kaninchen warten in der Pfotenhilfe in Lochen noch auf Lebensplätze. Sie sollten auf artgerechte Plätze vermittelt werden, wo ihnen viel Platz zum Hoppeln und Buddeln geboten wird. Am besten wäre ein großes Freigehege, wo sie mindestens zu zweit gehalten werden. 
Tel.: 0664/8485571.

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Leopold – der Folgsame
(Bild: Tierheim Linz)

Leopold (8 Jahre) wurde als Fundhund abgegeben. Deshalb ist über seine Vorgeschichte nichts bekannt, allerdings zeigt er sich im Tierheim sehr freundlich, folgsam und auch verträglich mit Artgenossen. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit kann der Rüde auch für eine Weile alleine bleiben. Aufgrund seines Jagdtriebes sollten Spaziergänge aufmerksam gestaltet werden. Wer gibt Leopold eine zweite Chance? Tel.: 0732/247887.

Barbossa – der Soziale
(Bild: Tierheim Linz)

Barbossa (2 Jahre) kam zusammen mit seiner Familie ins Tierheim. Der Kater ist sehr sozial und gut mit anderen Katzen verträglich. Er wird zu einer bereits vorhandenen Katze oder gemeinsam mit „Bertram“ auf einen Freigang-Platz vermittelt. Tel.: 0732/247887

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