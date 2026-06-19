Gleich fünf Österreicher unter „falscher Flagge“

Nicht nur, wo Österreich draufsteht, ist Österreich drin. Unter den 1248 Spielern dieser WM befinden sich neben den 26 für Rot-Weiß-Rot auflaufenden noch fünf weitere, die in unserem Land geboren wurden, bei der Endrunde jedoch ein anderes Trikot tragen. Folglich erblickten 31 Akteure in Österreich das Licht der Welt, womit es in diesem speziellen Ranking auf Platz acht liegt, hinter fast ausschließlich großen (Fußball-)Nationen.