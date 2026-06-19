Gleich fünf Österreicher unter „falscher Flagge“

Es ist nicht ganz so wild wie der Transfermarkt der Klubs, doch auch Nationalteams „kaufen“ sich mittlerweile gerne Spieler ein. In den meisten Fällen muss freilich eine Beziehung zur Nation der Wahl vorhanden sein. Das traf auch auf fünf gebürtige Österreicher zu, die bei dieser WM für Kroatien, Bosnien-Herzegowina und die Türkei auflaufen.
Nicht nur, wo Österreich draufsteht, ist Österreich drin. Unter den 1248 Spielern dieser WM befinden sich neben den 26 für Rot-Weiß-Rot auflaufenden noch fünf weitere, die in unserem Land geboren wurden, bei der Endrunde jedoch ein anderes Trikot tragen. Folglich erblickten 31 Akteure in Österreich das Licht der Welt, womit es in diesem speziellen Ranking auf Platz acht liegt, hinter fast ausschließlich großen (Fußball-)Nationen.
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