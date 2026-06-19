Förderbedarf an Pflichtschulen steigt stetig an

Betreuungsschlüssel stagniert

Was im Gegensatz zu der Zahl der Schüler mit SPF nicht angestiegen ist, sei der Betreuungsschlüssel für die Sonderpädagogik. Der liegt seit Jahren bei 2,7 Prozent, sollte laut dem Landesverband der Elternvereine aber schon im nächsten Schuljahr auf mindestens 3,1 Prozent angehoben werden. Wie sich der niedrige Betreuungsschlüssel in der Praxis auswirkt, beschreibt Obfrau Daniela Schwabegger: „Das aktuelle System nimmt wissentlich in Kauf, dass sich Kinder mit Beeinträchtigung nicht ihren Anlagen gemäß entfalten können.“