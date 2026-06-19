Aussie-Superfan nutzt Hypothek für seine WM-Reisen

Die erste WM-Teilnahme Australiens 1974 in Deutschland hatte Jeff Smit noch verpasst, 32 Jahre später war der „Aussie“ aber dabei, als seine „Socceroos“ zum zweiten Mal überhaupt und erneut in Deutschland bei einer Weltmeisterschaft auflaufen durften. Fünf weitere Qualifikationen für die ganz große Fußball-Bühne sollten folgen, auch Smit war in Südafrika (2010), Brasilien (2014), Russland (2018) sowie Kater (2022) vor Ort, um seine Mannschaft zu unterstützen.