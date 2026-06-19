Statistik macht Australien zum Titelkandidaten

Die Überraschung war groß! Australien schlug beim Auftakt die Türkei mit 2:0. Glaubt man einer kuriosen Statistik, sind die Socceroos nun Weltmeister-Kandidat Nummer eins. So oder so überlässt man nichts dem Zufall. Sogar einen eigenen Barista hat Australien mit zur WM genommen.
Es war eine der großen Überraschungen in der 1. Runde. Australien feierte gegen die Türkei einen verdienten 2:0-Erfolg. Im 21. Endrundenspiel der Socceroos war es der bisher fünfte Sieg. Und dieser macht sie auch zum Titelfavorit. Glaubt man zumindest einer kuriosen Statistik.
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