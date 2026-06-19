Statistik macht Australien zum Titelkandidaten

Es war eine der großen Überraschungen in der 1. Runde. Australien feierte gegen die Türkei einen verdienten 2:0-Erfolg. Im 21. Endrundenspiel der Socceroos war es der bisher fünfte Sieg. Und dieser macht sie auch zum Titelfavorit. Glaubt man zumindest einer kuriosen Statistik.