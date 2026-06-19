Für Sturm-Gegner gibt es nur schlechte News

Am 21. Juli ist für Sturm Tag der Wahrheit! Da empfangen die Mannen von Fabio Ingolitsch daheim den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian im Hinspiel der zweiten Qualirunde für die Champions League. Den Schotten verging nach der hervorragenden Saison zuletzt allerdings das Lachen. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab.