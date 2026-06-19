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Gut für die Grazer

Für Sturm-Gegner gibt es nur schlechte News

Fußball National
19.06.2026 20:00
Wie bei Sturm 2024: Heart of Midlothian muss viele Tiefschläge verdauen.
Wie bei Sturm 2024: Heart of Midlothian muss viele Tiefschläge verdauen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Am 21. Juli ist für Sturm Tag der Wahrheit! Da empfangen die Mannen von Fabio Ingolitsch daheim den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian im Hinspiel der zweiten Qualirunde für die Champions League. Den Schotten verging nach der hervorragenden Saison zuletzt allerdings das Lachen. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. 

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Sturm kann ein Lied davon singen. Die Grazer erlitten das gleiche Schicksal im November 2024. Damals wechselte Meistertrainer Christian Ilzer samt Betreuerstab nach Hoffenheim.

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