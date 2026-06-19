Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Linz

Alter Bankräuber bekam 16 Jahre Haft aufgebrummt

Oberösterreich
19.06.2026 11:42
Der alte Schwerverbrecher wartete im Gerichtssaal geduldig auf den Beginn des Verfahrens
Der alte Schwerverbrecher wartete im Gerichtssaal geduldig auf den Beginn des Verfahrens(Bild: Christoph Gantner)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Andere genießen in diesem Alter längst ihre Pension, ein 67-jähriger Bankräuber hat eine ganz andere Altersperspektive. Der Schwerverbrecher bekam am Freitag beim Prozess in Linz 16 Jahre hinter Gittern aufgebrummt. Als Beobachter konnte man sich allerdings kaum des Eindrucks erwehren, dass er das „Häfen“ als „Seniroenresidenz“ ganz okay findet.

0 Kommentare

Ruhig, gelassen, in sich ruhend: In schwarzem Hemd, blauer, unten ausgestellten Jeans und Turnschuhen saß der schlanke kahlköpfige Schwerverbrecher mit der Ausstrahlung eines Buddhas vor dem Schöffengericht. Hinter ihm lauschte eine Schulklasse, die das Leben noch vor sich hat. Die Biografie des Angeklagten zeigt vor allem eines: Verbrechen lohnt sich nicht, vor allem dann nicht, wenn man so patschert ist. 

Mit 17 begann der Weg in den Abgrund
1958 in Horn (NÖ) geboren, wurde Oswald S. bereits mit 17 das erste Mal straffällig. Seither hat er insgesamt elf Vorstrafen angesammelt, hauptsächlich wegen schweren Raubs, aber zwischendurch auch wegen Rauschgifthandels, saß insgesamt 43 Jahre lang im Gefängnis. 2012 fasste er beim Landesgericht Feldkirch 13 Jahre Haft aus, wurde am 5. März 2025 entlassen. Knapp ein Jahr später, am 24. März 26, überfiel er die Raiffeisenfiliale auf der Linzer Kepler-Uni. 

Oswald S. hatte eine Sturmhaube auf, trug darunter eine Perücke, als er mit gezücktem Revolver gegen 11.30 die Raika-Filiale betrat und die beiden weiblichen Angestellten mit der Schusswaffe bedrohte. Zu der einen sagte er: „Überfall. Es passiert nichts, solange du mir Geld gibst. Ich will nur Bargeld, dann bin ich harmlos.“ Er erbeutete 6545 Euro, stürzte aber bei der Flucht aus der Bank und erlitt eine stark blutende Stirnwunde. Ein Zeuge schilderte später der Polizei, er habe einen älteren Herrn am Boden liegen gesehen, aber diesem nicht geholfen, weil er schon von Helfern umringt war, die auch die verstreuten Banknoten einsammelten und ihm diese wieder in sein Plastiksackerl stopften. 

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Krone Plus Logo
Coup nach Entlassung
Bankräuber (67) saß schon über 40 Jahre im Häfen
27.05.2026
Bei Linzer Uni
„Drinnenbleiben, bewaffneter Bankräuber unterwegs“
24.03.2026



Der Angeklagte zeigte sich umfassend geständig, weigerte sich aber ansonsten, weitere Angaben zu machen. Der ursprünglich für vier Stunden angesetzte Prozess war dementsprechend buchstäblich kurz. Bereits um 10.05 Uhr verkündete die Richterin das Urteil. 16 Jahre. Der Angeklagte nahm es an, auch die Staatsanwältin hatte keine Einwände. Sie hatte zuvor eine Strafverschärfung gefordert, weil der Angeklagte bereits zwei lange einschlägige Vorstrafen ohne Verhaltensänderung absolviert hatte. Sein Verteidiger hatte zuvor noch versucht, Milde zu generieren: „Mein Mandant bekam 850 Euro Notstand, die Wohnung hat 550 Euro gekostet. Es ging sich einfach nicht aus und er wusste nicht, wie er sich sonst helfen konnte. Zumindest der Lebensabend hinter schwedischen Gardinen ist  nun gesichert . . .


Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
19.06.2026 11:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für die Samtpfoten besteht bei einer Sorte Dosenfutter Lebensgefahr. Der österreichische Händler ...
Es droht Lebensgefahr
Dieses Katzenfutter kann innere Blutung auslösen
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Von Polizei angehalten
Lenker mit 5,24 Promille trank bei Kontrolle Wodka
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.347 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
165.354 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
111.411 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1834 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
817 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge
695 mal kommentiert
Ein syrischer Ex-Terrorfan sollte den österreichischen Pass erhalten.
Mehr Oberösterreich
Im Salzkammergut
Parov Stelar: Der bekannte DJ schwingt den Pinsel
Prozess in Linz
Alter Bankräuber bekam 16 Jahre Haft aufgebrummt
22-jähriger Spender
Stammzellen für kranke Florentina (3) gefunden
OÖ-Investor im Rennen
Signa-Immobilie Park Hyatt steht kurz vor Verkauf
24/7-Betrieb in Suben
Wenn Notarzt-Heli nicht fliegt, fährt die Crew
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf