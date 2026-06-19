Alter Bankräuber bekam 16 Jahre Haft aufgebrummt

Mit 17 begann der Weg in den Abgrund

1958 in Horn (NÖ) geboren, wurde Oswald S. bereits mit 17 das erste Mal straffällig. Seither hat er insgesamt elf Vorstrafen angesammelt, hauptsächlich wegen schweren Raubs, aber zwischendurch auch wegen Rauschgifthandels, saß insgesamt 43 Jahre lang im Gefängnis. 2012 fasste er beim Landesgericht Feldkirch 13 Jahre Haft aus, wurde am 5. März 2025 entlassen. Knapp ein Jahr später, am 24. März 26, überfiel er die Raiffeisenfiliale auf der Linzer Kepler-Uni.



Oswald S. hatte eine Sturmhaube auf, trug darunter eine Perücke, als er mit gezücktem Revolver gegen 11.30 die Raika-Filiale betrat und die beiden weiblichen Angestellten mit der Schusswaffe bedrohte. Zu der einen sagte er: „Überfall. Es passiert nichts, solange du mir Geld gibst. Ich will nur Bargeld, dann bin ich harmlos.“ Er erbeutete 6545 Euro, stürzte aber bei der Flucht aus der Bank und erlitt eine stark blutende Stirnwunde. Ein Zeuge schilderte später der Polizei, er habe einen älteren Herrn am Boden liegen gesehen, aber diesem nicht geholfen, weil er schon von Helfern umringt war, die auch die verstreuten Banknoten einsammelten und ihm diese wieder in sein Plastiksackerl stopften.