Vicky vertraut vor der EM auf ihre Gold-Strategie

Die Leichtathletik-Saison läuft seit gut zwei Monaten auf Hochtouren, Österreichs Speerwerferin Victoria Hudson hat aber noch keinen einzigen Wettkampf absolviert. Dass sich die Weltjahresbeste 2025 so rar macht, hat zum Glück nur in geringem Maße gesundheitliche Ursachen. Denn zwar geht es auch darum, den Körper in dieser abnutzungsintensiven Sportart zu schonen, vor allem ist es aber ein klarer Plan, den Vicky und ihr Trainer Gregor Högler haben.