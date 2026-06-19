Parov Stelar: Der bekannte DJ schwingt den Pinsel

Jetzt zeigt er wieder eine neue Seite von sich: Marcus Füreder, wie der 51-jährige DJ, der aus Linz stammt, im bürgerlichen Namen heißt, malt Bilder. Er sagt über seine Kunst: „Ich bin nicht Musiker, der malt. Und ich bin nicht Maler, der Musik macht. Beides gehört für mich untrennbar zusammen.“