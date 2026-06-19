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Im Salzkammergut

Parov Stelar: Der bekannte DJ schwingt den Pinsel

Oberösterreich
19.06.2026 12:00
Mit „Leave The Future Behind“ tauchen die Salzkammergutfestwochen im Gmundner K-Hof Museum in ...
Mit „Leave The Future Behind“ tauchen die Salzkammergutfestwochen im Gmundner K-Hof Museum in die unheimliche Welt des Marcus Füreder alias Parov Stelar ein.(Bild: Rudi Gigler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Parov Stelar prägt mit seinem Electro Swing die internationale DJ-Szene; im K-Hof Kammerhof Museum in Gmunden stellt er sich jetzt mit einer Ausstellung als Maler vor. Zu sehen sind 38 große Formate, die von einer düsteren Stimmung geprägt sind. Am 1. August spielt der Star am Traunsee ein Open Air.

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Gerade noch präsentierte Electro-Swing-Legende Parov Stelar seinen neuen Song „Black Lilies“ als Pausenact beim Eurovision Song Contest vor 170 Millionen TV-Zuschauern.

Jetzt zeigt er wieder eine neue Seite von sich: Marcus Füreder, wie der 51-jährige DJ, der aus Linz stammt, im bürgerlichen Namen heißt, malt Bilder. Er sagt über seine Kunst: „Ich bin nicht Musiker, der malt. Und ich bin nicht Maler, der Musik macht. Beides gehört für mich untrennbar zusammen.“

Vintage-Stil und verblüffende Momente
Seit einigen Jahren versucht er, immer mehr in den professionellen Kunstmarkt einzusteigen. So hatte er u.a. im Jahr 2021 eine große Ausstellung im Linzer Museum Francisco Carolinum.

Nun zeigt er neueste Werke in Gmunden, die Schau im K-Hof Kammerhof Museum nennt er „Leave The Future Behind“ (bis 16. August). Zu sehen sind große Leinwände, technisch betrachtet sind es digitale Entwürfe, die in malerisch akzentuierte Ölkompositionen münden.

Bei den Motiven hat man den Eindruck, dass Stelar – wie in seiner Musik – auf Remixes setzt. Hyperrealistische Fotos sind der Ausgangspunkt, doch Traum und Wirklichkeit verschwimmen. Denn da treffen Fotoporträts im Vintage-Stil auf geometrische Formen oder surrealistische Momente. Düstere Szenerien – verlorene Welten – versuchen den philosophischen Twist.

Auch Klaus Albrecht Schröder, Ex-Albertina-Chef und Direktor des Wiener Aktionismus Museums, zeigte sich beeindruckt von der „Doppelbegabung“: „Die bildende Kunst von Stelar ist seiner Musik ebenbürtig“, sagte er im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung.

„Der Mensch hat sich verloren und kann nicht mehr kommunizieren“, fasste Klaus-Albrecht Schröder ...
„Der Mensch hat sich verloren und kann nicht mehr kommunizieren“, fasste Klaus-Albrecht Schröder den dunklen Grundtenor aller Bilder zusammen. Am Foto: Schröder und Parov Stelar.(Bild: Rudi Gigler)
(Bild: Jacinta Maria Mössenböck)
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Ein Open Air mit Blick auf den Traunstein
Wer Parov Stelars Musik liebt, sollte ebenso nach Gmunden kommen: Am Samstag, 1. August (20 Uhr) gastiert er mit seiner neuen spektakulären Live-Show im Toscanapark am Traunsee.

Das Open Air im Rahmen der Salzkammergut Festwochen bildet einen Höhepunkt seines aktuellen musikalischen Kapitels, das er mit dem gefeierten Album „Artifact“ schreibt: Zwischen pulsierenden Beats und sphärischen Klanglandschaften entfaltet sich eine Reise durch Erinnerungen, Parallelwelten und flüchtige Momente – eine Brücke zu seinen Bildern.

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