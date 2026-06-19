Während wir schwitzen, bleiben die Seen „cool“

Wer derzeit im Job sitzt und schwitzt, träumt vom kühlen See und Bikini bzw. Badehose statt Bürokluft oder Arbeitsgewand. Doch in der Realität muss man zumindest aktuell für den Sprung in die heimischen Fluten noch eher etwas abgehärtet sein. So ist der oftmals als „Badewanne der Oberösterreicher“ titulierte Attersee frische 19,6 Grad „warm“. Angeblich genau so viele Grad hat der Traunsee beim Badeplatz Bräuwiese in Traunkirchen.