Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rainbacher Spiele

Zeppelin, Thronfolger und Erster Weltkrieg

Oberösterreich
19.06.2026 16:00
Eva-Christina Binder (Salli), Vanessa Payer mit Kinderpuppe (Matthias)
Eva-Christina Binder (Salli), Vanessa Payer mit Kinderpuppe (Matthias)(Bild: Rainbacher Spiele)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Erster Festivalhöhepunkt im Innviertel: Bei den Rainbacher Spielen hatte das Volkstheaterstück „Im Schatten der Maulwurfshügel“ Premiere. Es basiert auf der Romantrilogie eines Innviertler Autors und führt zurück an den Beginn des 20. Jahrhunderts – ein eindringliches Geschichtsdrama vom Land.

0 Kommentare

Die Rainbacher Spiele wagen einen Richtungswechsel: Erstmals seit 2004 werden nicht Stoffe aus dem Alten oder Neuen Testament gezeigt, sondern ein neues Volkstheaterstück.

„Im Schatten der Maulwurfshügel“ hatte bei den Rainbacher Spielen eine lange beklatschte Uraufführung. Es basiert auf den ersten Teilen von Friedrich Ch. Zauners (1936-2022) Romantetralogie „Das Ende der Ewigkeit“ und führt zurück an den Beginn des 20. Jahrhunderts – in das Leben am Land zwischen Tradition und Ungewissheiten.

Regisseurin Babett Arens komprimierte den epochalen Innviertelroman zu einem dreistündigen Bühnenereignis mit einem ganz eigenen Charisma. Die stimmige Fassung kann als Geschichtsunterricht, echtes Sittenbild einer bäuerlich geprägten Gesellschaft und Liebesgeschichte in einem gesehen werden. 

Florentin Groll in der Rolle des Erzählers, im Hintergrund: Sängerinnen und Sänger des Juvenis ...
Florentin Groll in der Rolle des Erzählers, im Hintergrund: Sängerinnen und Sänger des Juvenis Chor(Bild: Rainbacher Spiele)
Wirtshausszene: 1. Reihe vlnr: Rainer Stelzig als Lixenbauer, Franz Glas als Bauer Huslinger mit ...
Wirtshausszene: 1. Reihe vlnr: Rainer Stelzig als Lixenbauer, Franz Glas als Bauer Huslinger mit Magda Glas als Sohn Franzl, im Hintergrund: Simon Hübel und Benedikt Freudenthaler als Knechte.(Bild: Rainbacher Spiele)

Ein Erzähler schlüpft in die Rolle des Autors
„Verrückter hätte dieses Jahrhundert gar nicht anfangen können“, liest Erzähler Florentin Groll auf der Bühne aus Zauners Buch. Er ist roter Faden und Erklärer, hält die Szenen zusammen und bringt nach hitzigen Dialogen mit seiner sonoren Stimme Ruhe zurück.

Das Dorf und die weite Welt
Und um ihn herum überschlagen sich die Ereignisse – vom ersten Zeppelin über das Attentat des Thronfolgerpaars bis hin zu den Schrecken des Ersten Weltkriegs. Alles wird aus einer dörflichen Perspektive erzählt, im Kolorit der Ortschaften Thal, Oed und Feg‘feuer.

Wie in Zauners Literatur wird das bäuerliche Leben ohne Schönfärberei auf die Bühne gebracht – rau, ehrlich und streng von Regeln geprägt.

Eine Inszenierung dieser Dichte wäre ohne die beeindruckende Leistung des Ensembles, bei dem viele Darstellerinnen und Darsteller gleich mehrere Rollen verkörpern, kaum denkbar. 

Lesen Sie auch:
Er hat Höhenangst- sie rettet ihn! Mathias Edenborn (Edward) und Sofie De Schryver (Vivian) ...
Musiktheater Linz
„Pretty Woman“: Ein Musical zum Verlieben
02.04.2026
Rosengarten Linz
Austropop und Kabarett mit Herz und Augenzwinkern
07.06.2026
Krone Plus Logo
Markus Poschner
„Wir müssen dort hingehen, wo die Menschen sind“
14.06.2026

Chor als tragendes Element im Stück
Für zusätzliche emotionale Tiefe sorgt die Musik von Komponist Matthias Deger: Seine Stücke und Lieder, inspiriert von der alpenländischen Volksmusik, sind gekonnt in die Handlung eingewoben. Unter der Leitung von Lina vom Berg bringt der Juvenis Chor diese mit großer Intensität zum Klingen und schafft immer wieder eindringliche Gänsehautmomente.

Das Premierenpublikum war sichtlich begeistert und spendete lang anhaltenden Applaus, begleitet von begeisterten Jubelrufen. Im nächsten Jahr soll es die Fortsetzung geben.

Die Rainbacher Spiele haben „Im Schatten der Maulwurfshügel“ noch bis 5. Juli angesetzt, Spielort ist der im Theaterstadel Rainbach im Innkreis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
19.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.548 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
166.092 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
72.494 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1836 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Kolumnen
Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge
740 mal kommentiert
Ein syrischer Ex-Terrorfan sollte den österreichischen Pass erhalten.
Außenpolitik
Selenskyj droht Putin: „Moskau wird brennen“
717 mal kommentiert
Selenskyj ordnete zuletzt Schläge gegen die Energieinfrastruktur Russlands an.
Mehr Oberösterreich
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Rainbacher Spiele
Zeppelin, Thronfolger und Erster Weltkrieg
Helfer kam aus Stau
Reisegruppe flüchtete aus brennendem Kleinbus
Anzahl verdoppelt
Immer mehr nutzen ihr Firmenauto auch privat
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf