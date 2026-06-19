Zeppelin, Thronfolger und Erster Weltkrieg

Das Premierenpublikum war sichtlich begeistert und spendete lang anhaltenden Applaus, begleitet von begeisterten Jubelrufen. Im nächsten Jahr soll es die Fortsetzung geben.

Die Rainbacher Spiele haben „Im Schatten der Maulwurfshügel“ noch bis 5. Juli angesetzt, Spielort ist der im Theaterstadel Rainbach im Innkreis.