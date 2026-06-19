Immer mehr nutzen ihr Firmenauto auch privat

Die private Nutzung von Firmenwagen wird steuerlich begünstigt. Allerdings: Nur sechs Prozent der unselbstständig Beschäftigten steht in Oberösterreich ein Dienstauto zur Nutzung auch abseits des Jobs zur Verfügung. „Es ist ein Steuerprivileg, von dem in erster Linie Personen mit hohem Einkommen profitieren“, kritisiert Michael Schwendinger vom VCÖ. Denn in den Genuss eines Firmen-Pkw komme eher das Management als die Mitarbeiter.