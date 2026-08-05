Sieben Verletzte und Staus nach Unfall am Fernpass

Es bildeten sich rasch Staus

Der Unfall sorgte für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Zwei Hubschrauber, mehrere Rettungseinheiten, die Feuerwehren Reutte und Lermoos sowie die Polizei waren vor Ort. Für die Bergung der Verletzten musste die Straße komplett gesperrt werden. Es bildeten sich rasch lange Staus. Am späten Nachmittag konnte zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden.