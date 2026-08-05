Sieben Verletzte und Staus nach Unfall am Fernpass

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich Mittwochnachmittag auf der viel befahrenen Transitroute über den Fernpass in Tirol. Zwei Autos und ein Motorrad waren nach ersten Meldungen in eine Kollision verwickelt. Sieben Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Fernsteinsees im Gemeindegebiet von Nassereith. Laut ersten Informationen waren ein Auto und zumindest ein Motorrad in eine Kollision verwickelt. Ein Pkw ist in der Folge rund 30 Meter abgestürzt.
Zwei Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt. Sie wurden mit Hubschraubern in die Klinik Innsbruck beziehungsweise in die bayerische Unfallklinik Murnau geflogen. Fünf weitere Personen wurden mit vorwiegend leichten Verletzungen in die Krankenhäuser Zams und Reutte gebracht.
Es bildeten sich rasch Staus
Der Unfall sorgte für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Zwei Hubschrauber, mehrere Rettungseinheiten, die Feuerwehren Reutte und Lermoos sowie die Polizei waren vor Ort. Für die Bergung der Verletzten musste die Straße komplett gesperrt werden. Es bildeten sich rasch lange Staus. Am späten Nachmittag konnte zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden.
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