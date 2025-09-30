Christa Kummer sagte ORF endgültig „Das war‘s“

„Ich bin eher die Acht-Uhr-30-Tante“

Und, wie Pölzl in dem Video (siehe oben) erklärte: Es habe in den vergangenen 15 Jahren keinen Arbeitstag für Pölzl gegeben, an dem Kummer nicht auch im Haus gewesen sei. Das werde sich nun ändern – Kummer versprach zwar, weiterhin vor dem Fernseher zu sitzen – „aber nicht um halb sieben. Ich bin eher die Acht-Uhr-30-Tante.“