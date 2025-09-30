Christa Kummer sagte ORF endgültig „Das war‘s“

Vor elf Tagen hatte sie zum allerletzten Mal im ORF das Wetter präsentiert und ihre legendären High Heels an den Nagel gehängt, am Dienstag trennte Christa Kummer sich von ihrem Mitarbeiterausweis. „Das war‘s!“, postete sie auf Instagram, samt Herzen formender Hände und einem Winke-Emoji.
„ORF-Zentrum Küniglberg“ als Ort und die zwei oben genannten Worte sagten alles aus, was es zum geposteten Bild (siehe unten) zu sagen gibt, das „Dr. Kummer-Hofbauer Christas“ Mitarbeiterausweis und ihren Schlüssel an einem ORF-Band zeigt. Dazu noch zahlreiche Hashtags wie #Abschied, #newlife, #Neubeginn oder #fit4future sowie #goodvibesonly.
Fast 1400 Follower haben das Posting mit „Gefällt“ markiert, 124 Nachrichten wurden Kummer bis Mitternacht hinterlassen – durchwegs Glückwünsche für ihren weiteren Weg, aber auch Tränensmileys wie von ORF-Kollege Robert Palfrader.
Letzter Arbeitstag begann bei „Guten Morgen Österreich“
Eva Pölzl hatte sich bereits am Morgen von Kummer verabschiedet: „Legende, Sonnenschein, uvm. ... Christa Kummer startet in ihren letzten Arbeitstag bei ,Guten Morgen Österreich‘.“ Hashtags „Mach es gut“ und „Ich vermisse dich jetzt schon“.
„Ich bin eher die Acht-Uhr-30-Tante“
Und, wie Pölzl in dem Video (siehe oben) erklärte: Es habe in den vergangenen 15 Jahren keinen Arbeitstag für Pölzl gegeben, an dem Kummer nicht auch im Haus gewesen sei. Das werde sich nun ändern – Kummer versprach zwar, weiterhin vor dem Fernseher zu sitzen – „aber nicht um halb sieben. Ich bin eher die Acht-Uhr-30-Tante.“
