Christa Kummer über 2025: „Bin unendlich dankbar“

2025 neigt sich dem Ende zu – Zeit, um auch mit den Promis zurückzublicken. Beim „Dancer against Cancer“-Kalendershooting vor rund zwei Wochen haben wir Christa Kummer dazu befragt. Ihr Einsatz beim ORF-Wetter endete 2025 bekanntlich nach rund drei Jahrzehnten. Warum sie mit großer Dankbarkeit zurückblickt, erzählte sie uns im Interview.