Nach Bier kommt Sekt

Christa Kummers neuer Job als Botschafterin

Adabei
20.10.2025 21:57
Die ehemalige Wetterlady posiert auch hier mit einem edlen Tropfen.
Die ehemalige Wetterlady posiert auch hier mit einem edlen Tropfen.

Von Wolken zu Winzerperlen: Christa Kummer ist neue Sekt-Austria-Botschafterin – und folgt damit keinem Geringeren als Kabarettist Andreas Vitásek. Warum sie für das Amt wie geschaffen scheint, zeigt ein Blick zurück.

Die ehemalige ORF-Wettermoderatorin und Meteorologin wurde bei der Jahrespressekonferenz des Österreichischen Sektkomitees zur neuen „Sekt-Austria-Botschafterin“ ernannt, wie sie der „Krone“ auf Nachfrage betätigte. Die Sekt-Konferenz fand am Montagnachmittag im Burgtheater in Wien statt. Christa Kummer musste der Veranstaltung aber aufgrund einer Krankheit fernbleiben und kam somit an dem Tag wahrscheinlich ganz ohne Stöckelschuhe aus.

Prickelndes Amt für Kummer
Sie meldete sich aber trotzdem zu Wort: „Als Sekt-Austria-Botschafterin freue ich mich, die prickelnde Seite unseres Landes vertreten zu dürfen. Denn in jedem Glas Sekt steckt mehr als nur Freude – unser Wetter, das manchmal launisch, aber immer einzigartig ist, unsere Böden sowie die harte Arbeit unserer Winzer. Jede Perle erzählt eine Geschichte von kühlen Nächten, sonnigen Tagen, von Regen und Wärme, die den Trauben Charakter schenken. Deshalb freut es mich, dieses prickelnde Geschenk der Natur und hoher Winzerkunst genießen zu dürfen“.

Vom Hopfen zur Traube
Als Botschafterin folgt Kummer-Hofbauer, wie die Wetter-Expertin mit vollem Namen heißt, Kabarettist Andreas Vitásek nach, der im Jahr 2024 Würdenträger für Sekt Austria war. Dieser könne sich keine bessere Nachfolgerin als die bekennende Schaumweinliebhaberin vorstellen. Davor trugen unter anderem bereits Herbert Prohaska (2020) und Maria Großbauer (2019) den Titel.

Schon lange ist Kummer keine Unbekannte, wenn es darum geht, traditionelle Genusskulturen zu repräsentieren, war sie doch bereits im Jahr 2016 die erste weibliche Bierbotschafterin, ernannt von der Braun Union. 

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
Folgen Sie uns auf