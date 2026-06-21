Harlan Coben liefert nächsten Bestseller-Thriller

Als David hinter Gittern plötzlich um sein Leben bangen muss, bricht er kurzerhand aus und begibt sich – mithilfe der Ex-Schwägerin – auf die Suche nach seinem Sohn. Doch wenn sein Sohn noch am Leben sein sollte, wer ist dann in jener ominösen Nacht ums Leben gekommen. Und wer ist die mysteriöse Person, die hinter all dem steht und alle zwielichtigen Gestalten per Wegwerfhandy Gewehr bei Fuß stehen hat?