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„Bombing Of Pan Am“

Wie ein Anschlag eine Gemeinde für immer verändert

Unterhaltung
01.08.2026 14:35
Hunderte Menschen waren mit den Untersuchungen zur Attacke betraut, für die Serie wurden viele ...
Hunderte Menschen waren mit den Untersuchungen zur Attacke betraut, für die Serie wurden viele Charaktere verschmolzen, Connor Swindells ist das Gesicht der schottischen Seite.(Bild: Netflix)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Ein zerbombtes Flugzeug stürzte zu Weihnachten 1988 auf ein schottisches Dorf und tötete nicht nur die Passagiere, sondern auch Einheimische – Netflix rollt die Ereignisse in der neuen Serie „The Bombing Of Pan Am 103“  auf.

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Wer erinnert sich noch an diese Katastrophe? Kurz vor Weihnachten 1988 fiel statt Schnee Asche vom Himmel, als ein Passagierflugzeug der Linie Pan Am auf dem Weg von London nach New York über Schottland von einer Bombe im Frachtraum zerfetzt wurde. Die Maschine stürzte ab, alle 259 Menschen an Bord wurden bei dem Anschlag getötet. Doch nicht nur sie: Das kleine Dorf Lockerbie wurde von brennenden Flugzeugteilen getroffen und teilweise zerstört, elf Personen, darunter zwei Kinder, starben.

Die Attacke hat die Gemeinde für immer verändert, damals waren nicht nur viele schottische Einsatzkräfte und Ermittler involviert, auch Bewohner engagierten sich freiwillig, waren etwa monatelang damit beschäftigt, die Habseligkeiten der Toten zu reinigen und den Hinterbliebenen zurückzugeben. Viele Einheimische fühlen sich auch heute noch eng mit den Ereignissen verbunden ...

Viele kennen ihn aus „Suits“: Patrick J. Adams als FBI-Agent.
Viele kennen ihn aus „Suits“: Patrick J. Adams als FBI-Agent.(Bild: Netflix)
Die Schicksale der Hinterbliebenen werden in der Serie gezeigt.
Die Schicksale der Hinterbliebenen werden in der Serie gezeigt.(Bild: Netflix)

Die neue Serie „The Bombing Of Pan Am 103“ auf Netflix zeichnet den Anschlag und vor allem die Nachwirkungen in sechs Folgen nach – und zwar nicht wie viele andere True-Crime-Serien mit möglichst vielen Schockeffekten oder grausigen Details. Sondern mit Respekt vor der Wahrheit und Fingerspitzengefühl: Wie erging es den trauernden Familien, welchen psychischen Belastungen waren die Ermittler ausgesetzt, wer war für die Ereignisse verantwortlich?

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Getragen wird die Serie von den durchwegs beeindruckenden Schauspielleistungen, allen voran jener von Connor Swindells, der durch „Sex Education“ zum Streaming-Star wurde und hier als schottischer Polizist zeigt, wie wandlungsfähig er ist. Viele werden sich auch über ein Wiedersehen mit „Suits“-Hauptdarsteller Patrick J. Adams freuen, der als FBI-Agent den amerikanischen Counterpart zu Swindells gibt. Denn dadurch, dass das Unglück in Schottland passierte, Fluglinie und viele Opfer aber aus den USA kamen, waren beide Nationen damit betraut, den spektakulären Fall zu untersuchen. Eine Aufgabe, die viele Jahrzehnte lang andauern sollte ...

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