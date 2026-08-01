Wie ein Anschlag eine Gemeinde für immer verändert

Getragen wird die Serie von den durchwegs beeindruckenden Schauspielleistungen, allen voran jener von Connor Swindells, der durch „Sex Education“ zum Streaming-Star wurde und hier als schottischer Polizist zeigt, wie wandlungsfähig er ist. Viele werden sich auch über ein Wiedersehen mit „Suits“-Hauptdarsteller Patrick J. Adams freuen, der als FBI-Agent den amerikanischen Counterpart zu Swindells gibt. Denn dadurch, dass das Unglück in Schottland passierte, Fluglinie und viele Opfer aber aus den USA kamen, waren beide Nationen damit betraut, den spektakulären Fall zu untersuchen. Eine Aufgabe, die viele Jahrzehnte lang andauern sollte ...