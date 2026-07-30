Emmy Rossum: „In dem Job muss man besessen sein“

Was muss passieren, damit eine Frau zur Serienmörderin wird?“, fragt mit Emmy Rossum die Hauptdarstellerin der neuen Serie „Furious“ (ab sofort auf Disney+). Als FBI-Agentin Alice will sie darin eine Reihe von Morden an Männern aufklären. Die Arbeit an der spannenden Thrillerproduktion hat sie schwer losgelassen: „Der Motor hinter solchen Taten ist faszinierend für mich. Manchmal schauen wir uns solche Geschichten an, um zu sehen, ob das in uns selbst etwas berührt. Als ich die fertige Serie gesehen habe, war ich auch etwas erschrocken, dass ich teilweise auf der Seite der Killerin stand.“ Aber sie stellt klar: „In der Schauspielerei ist es wichtig, dass du jede Rolle mit Empathie angehst, ob du jetzt einen Helden oder einen Bösewicht spielst. Wenn eine Figur sehr anders ist als du, ist es besonders spannend, und das war bei dieser Produktion der Fall.“