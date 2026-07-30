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„Furious“ auf Disney+

Emmy Rossum: „In dem Job muss man besessen sein“

Unterhaltung
30.07.2026 10:35
Emmy Rossum als FBI-Ermittlerin Alice.
Emmy Rossum als FBI-Ermittlerin Alice.(Bild: Disney)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Auch Frauen können Serienkiller sein: In der neuen Serie „Furious“ auf Disney+ jagt eine FBI-Agentin eine Mörderin – die „Krone“ sprach mit den beiden charismatischen Hauptdarstellerinnen.

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Was muss passieren, damit eine Frau zur Serienmörderin wird?“, fragt mit Emmy Rossum die Hauptdarstellerin der neuen Serie „Furious“ (ab sofort auf Disney+). Als FBI-Agentin Alice will sie darin eine Reihe von Morden an Männern aufklären. Die Arbeit an der spannenden Thrillerproduktion hat sie schwer losgelassen: „Der Motor hinter solchen Taten ist faszinierend für mich. Manchmal schauen wir uns solche Geschichten an, um zu sehen, ob das in uns selbst etwas berührt. Als ich die fertige Serie gesehen habe, war ich auch etwas erschrocken, dass ich teilweise auf der Seite der Killerin stand.“ Aber sie stellt klar: „In der Schauspielerei ist es wichtig, dass du jede Rolle mit Empathie angehst, ob du jetzt einen Helden oder einen Bösewicht spielst. Wenn eine Figur sehr anders ist als du, ist es besonders spannend, und das war bei dieser Produktion der Fall.“

 Lola Pettigrew, die die skrupellose Serienmörderin darstellt, über die Herausforderung so einer düsteren Rolle: „Man muss in dem Beruf lernen, sich abzugrenzen, das müssen wir alle. Schließlich muss ich am Abend nach Hause gehen und dort wie alle anderen auch den Geschirrspüler einschalten und meine Socken einschlichten.“ Dennoch habe sie sehr viel Sympathie für ihre tödliche Figur: „Das ist natürlich der Punkt, dass sie liebenswert sein soll. Dadurch bringen wir das Publikum dazu, seine eigenen Moralvorstellungen zu hinterfragen und die eigenen Grenzen auszuloten.“Echte FBI-Agenten halfen bei SerienentwicklungKeine Grenzen kennt Rossum bei ihrem Beruf: „Besessenheit hat einen schlechten Ruf. Dabei musst du ein bisschen besessen sein, um irgendetwas wirklich gut zu machen. Das habe ich auch gespürt, als ich für die Rolle mit echten FBI-Agenten Zeit verbracht habe. Sie haben alle sehr viel Leidenschaft für ihren Job, der für sie ein Teil ihrer Identität geworden ist.“

Lola Pettigrew als berechnende, stille Killerin.
Lola Pettigrew als berechnende, stille Killerin.(Bild: Sarah Shatz)

Die ersten drei Folgen von „Furious“ sind bereits auf Disney+ zum Streamen verfügbar, ab Montag folgt jede Woche eine weitere. Kreiert wurde die Serie von Elizabeth Meriwether, die kürzlich schon mit der Produktion „Dying for Sex“ mit Michelle Williams begeisterte und damit neun Emmy-Nominierungen für sich verbuchen konnte.

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Ob es für die achtteilige Thrillershow auch so viel Lob geben wird? Krimi-Fans sollten auf jeden Fall einschalten.

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