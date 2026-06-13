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„Kap der Angst“: Aus legendärem Film wird Serie

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13.06.2026 15:23
Amy Adams schwankt als Anna Bowden zwischen mühsam zurückgehaltener Furcht und kampflustigem ...
Amy Adams schwankt als Anna Bowden zwischen mühsam zurückgehaltener Furcht und kampflustigem Hass gegenüber ihrem Gegenspieler, dem Ex-Häftling Max Cady.(Bild: AppleTV+)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Martin Scorseses Thriller mit Robert De Niro ging in die Kinogeschichte ein. Jetzt wagt AppleTV+ eine Neuauflage – und liefert ein fesselndes Remake voller Schockmomente mit Amy Adams und Javier Bardem als würdige Antagonisten.

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Ein Gewalttäter, der aus Rache mit perfiden Methoden versucht, eine Familie zu zerstören – seit rund 35 Jahren lehrt uns diese Geschichte das Fürchten. Robert De Niro spielte 1991 in „Kap der Angst“ von Regisseur Martin Scorsese den aus der Haft entlassenen Max Cady, der es seinem Anwalt heimzahlen will. Der Thriller ist bis heute Kult, De Niro und Co-Star Juliette Lewis, die damals erst 18 Jahre alt war, wurden dafür für einen Oscar nominiert.

Und jetzt ein Remake eines solchen Klassikers, kann das gut gehen? Nun, bereits Scorseses Film war ein Remake des Streifens „Ein Köder für die Bestie“ aus dem Jahr 1962, der wiederum auf einem Roman von John D. MacDonald basierte. Und nichts hätte besser in den jetzigen Zeitgeist gepasst, als die Wiederauflage in Serienform zu gießen – AppleTV+ holte sich dafür freilich den Segen von Meister Scorsese selbst, der die neue Serie „Cape Fear“ gemeinsam mit niemand Geringerem als Steven Spielberg produziert. Ein Gütesiegel für Qualität.

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Und tatsächlich ist die Serie großartig gelungen. Regisseurin S. J. Clarkson lässt das Handlungsgerüst zwar bestehen, muss aber alleine schon aufgrund der viel längeren Sendezeit weiter ausholen, wodurch man die Figuren und ihre mannigfaltigen Geheimnisse viel besser kennenlernen kann. Auch die kleinen und großen Grausamkeiten, mit denen die Familie Bowden terrorisiert wird, werden an die digitalen Stalking-Möglichkeiten unserer Zeit angepasst. Als unwiderstehlichen Bösewicht hat man Javier Bardem ausgewählt, dem man ansieht, wie sehr es ihm Spaß macht, nuancierte Psychospielchen mit seinen Opfern zu treiben.

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Eine überraschend perfekte Antagonistin wurde mit Amy Adams gefunden, die etwas mehr Dreck am Stecken zu haben scheint, als es die männliche Hauptfigur im Scorsese-Film hatte. Es ist also nicht mehr alles so schwarz-weiß, wie es in der Filmvorlage der Fall war.

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