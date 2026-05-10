Spannender Polit-Thriller um verzweifelte Mutter

Die Serie „Unconditional“ auf AppleTV+ erzählt von einer Frau, die sich für ihre inhaftierte Tochter in große Gefahr begibt. Lesen Sie hier die „Krone“-Kritik zu dem neuen Thriller.
Es sollte eigentlich ein abenteuerlicher Mutter-Tochter-Urlaub in Indien werden – bis beim Umstieg auf dem Moskauer Flughafen das Abenteuer plötzlich zum Albtraum wird. Die junge Gali (Talia Lynne Ronn) wird verhaftet und verschleppt, ihrer Mutter Orna (Liraz Chamami) zeigen die russischen Behörden die kalte Schulter. Irgendwann heißt es lapidar: Gali drohen 18 Jahre Haft wegen Drogenschmuggels, Orna ist gezwungen, nach Hause nach Israel zurückzukehren.
Was wie ein Justizdrama beginnt, entwickelt sich rasch in immer neue Richtungen: In jeder Folge der Serie „Unconditional“ auf AppleTV+ entdeckt die verzweifelte Mutter neue Geheimnisse und wird immer weiter in ein Netz aus politischer Korruption, organisiertem Verbrechen und falschen Freunden hineingezogen. Obwohl ihr schnell bewusst wird, dass sie sich in Gefahr begibt, kann sie nichts aufhalten. Ihr einziges Ziel ist es, ihre Tochter zu befreien.
Komplex und politisch
Diese Verbissenheit, die Chamami in dieser schauspielerischen Tour de Force extrem überzeugend rüberbringt, überträgt sich rasch auf die Zuschauer und fesselt einen von der ersten Folge an. Die eigenen Allianzen mit diversen Figuren werden ständig infrage gestellt, wenn Freunde und Feinde so schnell wechseln, dass man kaum nachkommt. Die Spannung hält, es gibt kaum ein Verschnaufen und der Sucht-Faktor ist gegeben. Kein Wunder, schließlich ist mit „Homeland“-Macher Avi Nir einer der größten Spezialisten für gefinkelte Polit-Thriller an Bord. Für die Serie „Homeland“ mit Claire Danes gewann er damals drei Emmy-Awards.
„Unconditional“ fordert aber auch eine ordentliche Portion Konzentration vom Zuseher, nicht nur aufgrund der komplexen Handlung und Dialoglastigkeit. Da häufig die Sprachen gewechselt werden, sollten einem auch Untertitel nichts ausmachen. Das wird bestimmt den einen oder anderen – leider – vergraulen.
Die ersten beiden Folgen der achtteiligen Produktion sind ab sofort verfügbar.
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