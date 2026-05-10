Spannender Polit-Thriller um verzweifelte Mutter

Komplex und politisch

Diese Verbissenheit, die Chamami in dieser schauspielerischen Tour de Force extrem überzeugend rüberbringt, überträgt sich rasch auf die Zuschauer und fesselt einen von der ersten Folge an. Die eigenen Allianzen mit diversen Figuren werden ständig infrage gestellt, wenn Freunde und Feinde so schnell wechseln, dass man kaum nachkommt. Die Spannung hält, es gibt kaum ein Verschnaufen und der Sucht-Faktor ist gegeben. Kein Wunder, schließlich ist mit „Homeland“-Macher Avi Nir einer der größten Spezialisten für gefinkelte Polit-Thriller an Bord. Für die Serie „Homeland“ mit Claire Danes gewann er damals drei Emmy-Awards.