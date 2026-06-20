Eine wirklich gute „Nachricht“ für Rom-Com-Fans

Wem es bei den Worten Rom-Com und Netflix bereits die Haare aufstellt, ist ein gebrandmarktes Kind von der überbordenden Menge an im besten Fall mittelmäßigen Produktionen, mit denen der Streamingriese regelmäßig – und anscheinend vollkommen unreflektiert – seine Kanäle flutet. Aber wie die Liebe, verdient auch Netflix eine zweite Chance, wenn es um romantische Komödien geht. Nach der etwas seelenlosen und fehlbesetzten „Office Romance“ von Jennifer Lopez und Brett Goldstein, ist es die quirlig-charismatische Zoey Deutsh, die das Ruder in besagter Flut herumreißt. Sie, in der Rolle der Jill, und ihre Schwester Isabelle (Ciara Bravo) sind von Kinderbeinen an ein Herz und eine Seele. Selbst Isabelles Mukoviszidose, die sie quasi rund um die Uhr ans Bett fesselt, treibt nicht einmal einen Schiefer, geschweige denn einen Keil zwischen die beiden.