Politik will Strand für alle öffnen, Orden dagegen

Die Ordensfrauen fürchten um ihre sozialen Angebote. Sie hätten über Jahrzehnte mit viel Engagement einen Kindergarten und einen Sommerhort für die Familien vor Ort aufgebaut. Ein Verlust der Strandkonzession könne auch die Finanzierung und den Fortbestand ihrer pädagogischen Arbeit gefährden. „Wir sind sehr enttäuscht“, erklärten die Schwestern und beklagten, dass ihre bisherige Arbeit für die Gemeinde nicht ausreichend berücksichtigt werde. Sie hoffen, dass der derzeit von der Region geprüfte Plan nicht genehmigt wird. „Wir vertrauen auf die Vorsehung und den gesunden Menschenverstand der Politik“, sagten die Schwestern.