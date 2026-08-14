Bewusstloser Bergsteiger stürzt 40 Meter in Tiefe

Ausgerutscht, Bewusstsein verloren, abgestürzt

Kurz unterhalb der Hütte verlor der 66-Jährige laut Polizei auf dem geröllbedeckten Weg den Halt und stürzte zunächst rund drei Meter ab. „Nach dem Aufprall verlor der Mann kurzzeitig das Bewusstsein. Daraufhin stürzte er noch rund 40 Meter über den steilen Wanderweg talwärts“, heißt es vonseiten der Ermittler. Letztlich kam der Deutsche mit schweren Verletzungen im Gelände zu liegen.