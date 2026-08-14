Bewusstloser Bergsteiger stürzt 40 Meter in Tiefe

Dramatischer Alpinunfall am späten Donnerstagnachmittag im Tiroler Außerfern: Ein 66-jähriger Deutscher rutschte auf gerölligem Gelände einige Meter ab, verlor dabei das Bewusstsein und stürzte daraufhin vor den Augen seiner Tochter (28) rund 40 Meter in die Tiefe. Der Schwerverletzte musste mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden.
Zu dem verheerenden Alpinunfall kam es kurz nach 17 Uhr. Der 66-jährige Urlauber aus Nordrhein-Westfalen war gemeinsam mit seiner Tochter (28) vom Gimplhaus in Nesselwängle am Rückweg ins Tal.
Ausgerutscht, Bewusstsein verloren, abgestürzt
Kurz unterhalb der Hütte verlor der 66-Jährige laut Polizei auf dem geröllbedeckten Weg den Halt und stürzte zunächst rund drei Meter ab. „Nach dem Aufprall verlor der Mann kurzzeitig das Bewusstsein. Daraufhin stürzte er noch rund 40 Meter über den steilen Wanderweg talwärts“, heißt es vonseiten der Ermittler. Letztlich kam der Deutsche mit schweren Verletzungen im Gelände zu liegen.
Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik nach Innsbruck geflogen.
Ermittler von der Polizei
Tochter und Wanderer leisteten Erste Hilfe
Die Tochter des Schwerverletzten sowie weitere Wanderer, die den Unfall mitbekamen, leisteten umgehend Erste Hilfe. Für die Bergung des Schwerverletzten wurde ein Notarzthubschrauber alarmiert.
Der 66-Jährige wurde anschließend in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen und dort weiter medizinisch versorgt.
Bergretter brachten Tochter ins Tal
Während der verletzte Wanderer ausgeflogen wurde, kümmerte sich die Bergrettung um dessen Tochter. Die 28-Jährige wurde sicher ins Tal gebracht. Dort wurde sie vom Kriseninterventionsteam betreut.
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