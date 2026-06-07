Lopez & Goldstein: Solide Romantik ohne Höhenflüge

Rom-Com-Queen Jennifer Lopez kehrt in ihr alt bewährtes Genre zurück und gibt in der Netflix-Komödie „Office Romance“ die Airline-Chefin Jackie Cruz, die sich in ihren Anwalt Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) verliebt.
Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass das alleinerziehende Zimmermädchen Marisa (Jennifer Lopez) eine Romanze mit dem Politiker Christoph Marshall (Ralph Fiennes) anfängt. Spätestens mit „Manhattan Love Story“ katapultierte sich Lopez in den Rom-Com-Olymp der 2000er-Jahre. Ein Genre, dem sie stets treu geblieben ist und es nun mit „Office Romance“ wiederbelebt – allerdings mit einem Upgrade. Denn diesmal spielt Lopez die Pilotin und Besitzerin einer Fluglinie, Jackie Cruz. Und weil ihre Position nicht immer nur mit Annehmlichkeiten verbunden ist, wird ihr Anwalt Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) zur Seite gestellt. Doch wie es der Filmtitel bereits erahnen lässt, bleibt es nicht nur bei der beruflichen Beziehung der beiden.
Als grantigen Fußballer Rory Kent hat die breite Öffentlichkeit Brett Goldstein in „Ted Lasso“ kennen- und lieben gelernt. In „Office Romance“ zeigt er sich nicht nur von einer einfühlsameren Seite, sondern hat auch das Drehbuch mitgeschrieben. Das schafft es allerdings nicht, seinen britischen Humor ganz verlustfrei in eine amerikanische Produktion zu integrieren. Nichtsdestotrotz – auf Rom-Com-Queen Lopez ist Verlass und man bekommt, was man erwartet: eine solide romantische Komödie, ohne nennenswerter Höhenflüge.
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