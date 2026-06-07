Lopez & Goldstein: Solide Romantik ohne Höhenflüge

Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass das alleinerziehende Zimmermädchen Marisa (Jennifer Lopez) eine Romanze mit dem Politiker Christoph Marshall (Ralph Fiennes) anfängt. Spätestens mit „Manhattan Love Story“ katapultierte sich Lopez in den Rom-Com-Olymp der 2000er-Jahre. Ein Genre, dem sie stets treu geblieben ist und es nun mit „Office Romance“ wiederbelebt – allerdings mit einem Upgrade. Denn diesmal spielt Lopez die Pilotin und Besitzerin einer Fluglinie, Jackie Cruz. Und weil ihre Position nicht immer nur mit Annehmlichkeiten verbunden ist, wird ihr Anwalt Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) zur Seite gestellt. Doch wie es der Filmtitel bereits erahnen lässt, bleibt es nicht nur bei der beruflichen Beziehung der beiden.